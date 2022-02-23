В Донецке стартовала пресс-конференция Главы ДНР и секретаря Генсовета партии «Единая Россия»

В Донецке стартовала пресс-конференция Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и Первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

Денис Владимирович и Андрей Анатольевич ответят на вопросы местных и зарубежных представителей средств массовой информации.

Пресс-конференция будет транслироваться в режиме реального времени.

Напомним, сегодня американский видеохостинг YouTube заблокировал канал Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

- Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube, — говорится в сообщении.

Наш сайт будет освещает события в режиме реального времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР Денис Пушилин: «Первая задача – закончить с войной, с этими негодяями»

Руководитель государства отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в Донецке (подробнее)