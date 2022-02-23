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Экономика23 февраля 2022 11:52

Признание республик Донбасса: Металлурги Донбасса уверены, что смогут больше производить и продавать в Россию

Ожидается рост экономики ДНР и ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Металлурги Донбасса уверены, что смогут больше производить и продавать в Россию

Металлурги Донбасса уверены, что смогут больше производить и продавать в Россию

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донбассе предприятия Южного горно-металлургического комплекса намерены активизировать торговлю и увеличить производство, благодаря признанию Россией ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ДАН с ссылкой на пресс-службу компании, объединившей крупнейшие металлургические и коксохимические производства Республик Донбасса.

- Совершенно точно, признание ДНР и ЛНР Россией, и последующее неизбежное повышение уровня взаимодействия экономик республик с экономкой Российской Федерации окажут позитивное влияние и на рост производства, и на товарооборот предприятий ЮГМК с Россией, – говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально история промышленного Донбасса была неразрывно связана с Россией логистикой, финансово и системой управления.

- Большинство промышленных активов, которыми сейчас управляет ЮГМК, создавались как часть большого индустриального механизма российского государства. И именно при таком положении дел металлургия региона достигла своего наибольшего расцвета, - подчеркнули в компании.

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