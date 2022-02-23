Сегодня в 15.00 пройдет пресс-конференция Главы ДНР и секретаря Генсовета партии «Единая Россия»

Глава ДНР Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Сегодня, 23 февраля, состоится пресс-конференция Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и Первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. Начало запланировано на 15.00.

Денис Владимирович и Андрей Анатольевич ответят на вопросы местных и зарубежных представителей средств массовой информации.

Жители Республики ожидают, что во время пресс-конференции прояснятся многие волнующие людей вопросы.

Пресс-конференция будет транслироваться в режиме реального времени.

Напомним, сегодня американский видеохостинг YouTube заблокировал канал Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

- Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube, — говорится в сообщении.

Наш сайт будет освещать события в режиме реального времени.

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