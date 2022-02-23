Ютуб заблокировал канал Главы ДНР Дениса Пушилина

Сегодня, 23 февраля, Ютуб заблокировал канал Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

- Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube, - говорится в сообщении американский видеохостинга при попытке войти на страницу.

В начале февраля администрация YouTube также заблокировала официальные каналы Министерства информации и Управления Народной милиции ДНР.

Помимо этого, накануне видеохостинг удалил канал Луганского информационного центра, а также заблокировал аккаунты Государственной телерадиокомпании и пресс-службы Управления Народной милиции в ЛНР.

На Западе против Донбасса ведена информационная блокада. Там провластные СМИ лишены возможности рассказывать жителям правду о событиях вокруг ДНР и ЛНР. США, курируя Украину, лишает молодые государства свободы слова.

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