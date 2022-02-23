Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 1843 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 1843 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 22 февраля проведено 4 466 исследований, из них выявлено 1 841 случай заболевания COVID-19 и у 2 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 28 168 пациентов, выписано – 116508 человек, летальных случаев – 9674.

Медики настоятельно рекомендуют: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. И помните, вакцинация от COVID-19 - наиболее эффективная и безопасная мера защиты своего здоровья и здоровья окружающих.

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