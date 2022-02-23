В Луганске произошел новый теракт

Сотрудники представительства ЛНР в СЦКК фиксируют последствия взрыва. Фото: СЦКК ДНР

Сегодня, 23 февраля, ночью в Луганске прогремел мощный взрыв. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о теракте.

- В Луганске произошел очередной террористический акт! В 04:15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв. На месте взрыва работают оперативные службы и правоохранительные органы, - говорится в сообщении.

О последствиях взрыва пока не сообщается.

Напомним, что поздно вечером и в Донецке произошел сильный взрыв. Самодельное взрывное устройство было возле четырехэтажного здания редакционного корпуса телецентра в Ленинском районе Донецка. В здании вынесло стекла на всех этажах.

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