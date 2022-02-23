Коронавирус в ЛНР: За сутки восемь жителей Республики умерли от COVID-19

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

В ЛНР за минувшие сутки восемь жителей умерли от COVID-19. Всего в Республике за время пандемии 3280 человек погибли от опасной инфекции. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 28548, из них 281 – за последние сутки. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 21659 человек, из них 341 – за последние сутки, - говорится в сообщении.

Медики напоминают о важности профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций. Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подробности диверсии в Луганске: Взрыв склада с пиротехникой мог привести к большим жертвам среди жителей

В столице ЛНР украинские диверсанты подорвали четыре опоры в районе троллейбусного депо (подробнее)