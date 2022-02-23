В ночь на 23 февраля ВСУ обстреляли Спартак: загорелся дом

Пожар на Спартаке. Фото: СЦКК

В ночь с 22 на 23 февраля вооруженное формирования Украины открыли огонь из 82-миллиметровых минометов по прифронтовому поселку Спартак.

- Из-за обстрела украинских боевиков на Спартаке (северный пригород Донецка) загорелся дом, - говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Спартак постоянно попадает под огонь украинской армии и нацбатов. Вместе с тем, в поселке живет немало семей, в том числе с детьми. От украинских позиций до жилья - считанные метры. ВСУ не только повредили практически все дома в поселке, но и разрушили школу-интернат, расположенную в полукилометре от поселка.

Ситуация в Республиках Донбасса остается напряженной. Киевские силовики обстреливают ДНР и ЛНР из крупнокалиберного вооружения. Из Республик продолжают эвакуироваться в Россию женщины, дети, жители пожилого возраста.

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Кроме того, повреждено 25 жилых домов, 17 объектов гражданской инфраструктуры и два транспортных средств (подробнее)