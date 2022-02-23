Украинские боевики за сутки обстреляли 29 городов и сел в ЛНР. Фото: штаб «ООС»

Украинские боевики за сутки 114 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы Первомайска, Золотого-5, Славяносербска, сел Сокольники, Нижнее Лозовое, Раевка, Обозное, Веселогоровка, Христовое, Желобок, Санжаровка, Желтое, Веселая Гора, Калиновка, Логвиново, Приветное, Новокиевка, Пионерское и Веселенькое, поселки городского типа Донецкий, Фрунзе и Калиново, поселки Металлист, Красный Яр, Зеленая Роща, Голубовское, Молодежное, Молочный и Березовское, - перечисляется в сообщении.

Противник вел огонь из 122-миллиметровых артиллерийских орудий, 120- и 82-миллиметровых минометов, противотанковых ракетных комплексов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов погибли два мирных жителя и военнослужащий ЛНР, разрушены и повреждены дома.

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