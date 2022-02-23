Республики Донбасса установили дипломатические отношения с Россией

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова уверена, что дипотношения дадут старт новому периоду во внешнеполитической деятельности Республик Донбасса. Фото: МИД ДНР

Министерство иностранных дел ДНР признательно властям Российской Федерации за установление дипломатических отношений с Республиками Донбасса. Об этом заявили в МИД ДНР.

- 22 февраля, согласно указу Президента Российской Федерации В.В. Путина №71 от 21 февраля была оформлена договоренность об установлении дипломатических отношений между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, – сказано в заявлении. – МИД ДНР выражает глубочайшую признательность властям Российской Федерации за решение о признании Донецкой Народной Республики, а также за готовность к сотрудничеству и взаимодействию.

В министерстве выразили уверенность, что сегодняшнее событие даст старт новому периоду во внешнеполитической деятельности Республик Донбасса, который ознаменуется существенными достижениями, прогрессом и развитием на благо жителей Донбасса.

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