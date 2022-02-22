В Луганске прогремел салют в честь признания независимости ЛНР

Жители с радостью и восхищением смотрели на огненное действо в небе. Фото: ЛИЦ

Сегодня, 22 февраля, вечером в Луганске прогремел салют в честь признания Россией независимости и суверенитета ЛНР. И это на фоне мощных обстрелов пригородов столицы Республики и других городов и поселков ЛНР. Но жители с радостью и восхищением смотрели на огненное действо в небе. Люди надеются на скорое наступление мира.

Напомним, Президент России Владимир Путин 21 февраля признал суверенитет ЛНР и ДНР. А сегодня депутаты Народного Совета на пленарном заседании ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о ратификации этого договора.

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