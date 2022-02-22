Эдуард Басурин об украинских обстрелах: За сутки по ДНР выпущено более 629 снарядов, мин и гранат

ВСУ продолжают обстрелы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По Республикам Донбасса летят сотни снарядов, выпущенных украинскими военными. Только за прошедшие сутки по Донецкой и Луганской Народным Республикам киевскими силовиками было выпущено более 629 снарядов, мин и гранат. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Под обстрелы попали районы 26 населённых пунктов Республики, - уточнил Эдуард Александрович.

Напомним, ситуация в Донбассе остается напряженной. Украина делает все для эскалации конфликта. За шесть дней эскалации в результате украинских обстрелов в ДНР погибли четыре мирных жителя, три получили ранения. Кроме того, повреждено 25 жилых домов, 17 объектов гражданской инфраструктуры и два транспортных средства.

Тем временем, в ДНР и ЛНР продолжается эвакуация населения в Российскую Федерацию. Женщины, дети и жители преклонного возраста выезжают в РФ на организованных автобусных рейсах и поездах.

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Кроме того, повреждено 25 жилых домов, 17 объектов гражданской инфраструктуры и два транспортных средств (подробнее)