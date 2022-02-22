Сегодня в течение двух часов ВСУ обстреляли сразу 12 населенных пунктов ЛНР

Украинская армия активно применяет артиллерию. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 22 февраля, только в течение двух часов украинские силовики обстреляли 12 населенных пунктов ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В 13:00 и 15:10 ВСУ обстреляли поселок Голубовское, в 13:05 – село Сокольники, в 13:05 и 15:00 – село Обозное, в 13:08 – село Калиновка, в 13:15, 13:50 и 13:55 – поселок городского типа Донецкий, в 13:20, 13:35, 13:40 и 15:15 – село Желобок, в 13:25 – поселок Металлист, в 13:30, 14:00 и 14:15 – пгт Славяносербск, в 13:45 и 14:05 – Золотое-5, в 14:10 – село Раевка, в 14:30 – село Пионерское, в 14:50 – село Христовое.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, 122-мм артиллерийских орудий, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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