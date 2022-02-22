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Политика22 февраля 2022 14:16

В ЛНР в результате обстрела погиб военнослужащий

Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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В результате обстрела со стороны украинских военных в Луганской Народной Республике погиб военнослужащий Народной милиции. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 15.15 с направления населенного пункта Новотошковское вооруженные формирования Украины открыли огонь из миномета 82-мм выпустив 6 мин, СПГ-9 3 выстрела, стрелковое оружие в направлении населенного пункта Желобок, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР, - говорится в сообщении СЦКК.

Ситуация в Донбассе остается напряженной. Украинская сторона продолжает обстреливать Республики и предпринимает попытки эскалации конфликта. Киевские силовики ведут огонь из запрещенного крупнокалиберного вооружения, подвергая опасности жизни людей, проживающих в Донбассе.

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