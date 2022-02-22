В Донецке сократили количество мест сбора для эвакуации, а в Макеевке отправляют жителей только поездами

После признания ДНР Россией количество желающих уехать резко сократилось Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С 23 февраля эвакуация из Макеевки осуществляется только железнодорожным транспортом. Поезд отправляется дважды в день со станции «Макеевка - Пассажирская» и следует до железнодорожной станции «Успенская». Время отправления – 8:20 и 15:42.

Тем временем, в Донецке сократили количество мест сбора населения для эвакуации. 23 февраля жителей приглашают по следующим адресам:

Будённовский район:

- 9:30 – ул. Октября, 10 (ДК им. А.С. Пушкина).

Ворошиловский район:

- 10:00 – ул. 50 лет СССР, 149 (парковка возле дома № 149);

- 10:00 – ул. Артема, 74а (драмтеатр, стоянка со стороны бул. Пушкина).

Калининский район:

- 08:00, 15:00 – пр. Ильича, 18.

Киевский район:

- 11:00 – пр. Киевский, 36.

Кировский район:

- 9:00 – ул. Текстильщиков, 15б (школа № 97).

Куйбышевский район:

- 10:00 – пр. Панфилова, 86, (ДК им. В.В. Куйбышева).

Ленинский район:

- 8:00, 11:00, 14:00, 17:00 – ул. Куйбышева, 31.

Петровский район:

- 09:00, 11.00 – ул. Архитекторов, 2а (ДК им. Петровского).

Пролетарский район:

- 9:00 - ул. Большая Магистральная, 29а.

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