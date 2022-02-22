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Политика22 февраля 2022 15:32

Опубликовано видео последствий обстрела Киевского района Донецка с применением РСЗО "Град"

ВСУ выпустили по столице Республики пять ракет из реактивной системы залпового огня
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Опубликовано видео последствий обстрела Киевского района Донецка с применением РСЗО "Град". Фото: НММ ДНР

Опубликовано видео последствий обстрела Киевского района Донецка с применением РСЗО "Град". Фото: НММ ДНР

22 февраля впервые с мая 2018 года вооруженные формирования Украины применили по территории Донецкой Народной Республики реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град».

По данным Управления Народной милиции ДНР украинская армия вела огонь с района подконтрольного Киеву населенного пункта Водяное. Под обстрел попал Киевский район Донецка. Также было выпущено 12 снарядов 122 миллиметра.

- В результате обстрела получило повреждение административное здание, - сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Пресс-служба оборонного ведомства ДНР опубликовала видео последствий обстрела Киевского района Донецка.

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