Опубликовано видео последствий обстрела Киевского района Донецка с применением РСЗО "Град". Фото: НММ ДНР

22 февраля впервые с мая 2018 года вооруженные формирования Украины применили по территории Донецкой Народной Республики реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град».

По данным Управления Народной милиции ДНР украинская армия вела огонь с района подконтрольного Киеву населенного пункта Водяное. Под обстрел попал Киевский район Донецка. Также было выпущено 12 снарядов 122 миллиметра.

- В результате обстрела получило повреждение административное здание, - сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Пресс-служба оборонного ведомства ДНР опубликовала видео последствий обстрела Киевского района Донецка.

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