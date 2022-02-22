Денис Пушилин не исключил обращения ДНР к России за военной помощью на основании подписанного договора

Денис Пушилин сообщил об условиях договора с Россией. Фото: АГ ДНР

Власти ДНР теперь смогут обратиться за военной помощью к Российской Федерации на условиях, прописанных в договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Об этом сегодня заявил Глава Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

- Мы не исключаем, что в один из моментов будем вынуждены обратиться за помощью к РФ. Теперь уже на понятных условиях, прописанных в договоре о сотрудничестве и взаимопомощи, - ответил Пушилин на вопрос о том, будет ли Донецк обращаться за военной помощью к Москве.

Напомним, что 21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Также был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республиками Донбасса. Он, в частности, предусматривает совместную оборону и право сторон использовать военную инфраструктуру на территории государств.

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