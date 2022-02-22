Леонид Пасечник: ЛНР сможет обеспечить Россию необходимой продукцией

Леонид Пасечник. Фото: Администрация Главы ЛНР

В первую очередь необходимо восстанавливать ту экономику и те предприятия, тот золотой фонд, который осуществлял свою деятельность на территории ЛНР в довоенный период. Об этом заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- Восстановление ряда промышленных предприятий ЛНР позволит обеспечить Россию необходимой продукцией, - заявил Леонид Иванович. - Большим потенциалом обладают Стахановский ферросплавный завод, Стахановский завод технического углерода, Стахановский вагоностроительный завод, Лутугинский научно-производственный валковый комбинат, Алчевский металлургический комбинат.

Также, по словам Пасечника, это и обеспечение рабочих мест, и необходимая продукция как для территории России, так и территории ЛНР.

- Это налоги, строительство дорог, восстановление детских садов, школ и так далее, - сказал руководитель государства.

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