Украинская армия обстреляла из танка село недалеко от трассы Донецк-Новоазовск

Украинские военные начали применять на передовой танки. Фото: МОУ

Сегодня, 22 февраля, попали под обстрел из танковой пушки окрестности села Новая Марьевка Тельмановского района на юге ДНР. Об этом сообщило представительство Республики в СЦКК.

- В 14:22 в направлении села Новая Марьевка было выпущено три снаряда из танка с позиций ВСУ в районе села Гранитное, - говорится в сообщении.

Примерно в то же время был открыт сильный огонь из автоматических гранатометов – выпущено 36 гранат.

Напомним, Новая Марьевка расположена в 5 км к северо-западу от райцентра Тельманово, через который проходит трасса, соединяющая Донецк и Новоазовск.

По данным представительства, после 14:00 под удары также попали окраины Донецка, Горловки, Докучаевска, сел Белая Каменка, Безыменное, Октябрь, Сосновское, Таврическое. Применялись гранатометы и минометы.

Сегодня ВСУ впервые с 2018 года обстреляли Донецк из «Градов».

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