Разведка ДНР: Украинская армия сосредоточила под Мариуполем танки и реактивные системы залпового огня «Град»

ВСУ стянули в Донбасс тяжелую технику. Фото: штаб «ООС»

Командование украинской армии перебросило под Мариуполь танки и «Грады», а также усилило свои позиции двумя бригадами. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он отметил, что теперь киевские силовики смогут обстреливать территорию Республики с более дальнего расстояния.

- Фиксируется перемещение восьми танков и пяти РСЗО БМ-21 «Град» с полигона в районе населенного пункта Урзуф в район Мариуполя, откуда реактивная артиллерия может выполнять огневые задачи по территории ДНР, - проинформировал он.

Эдуард Басурин также отметил, что противник активно укрепляет свои позиции - 21 февраля на железнодорожные станции подконтрольных Украине населенных пунктов Покровск, Волноваха, Дружковка и Зачатовка прибыли подразделения 25-й и 95-й бригад ВСУ из пунктов своего постоянного базирования.

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