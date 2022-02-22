Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика22 февраля 2022 14:00

Энергетики оперативно восстановили электроснабжение в райцентре и селах на юге ДНР, нарушенное обстрелами ВСУ

Без света оказались жители сел Безыменное и Самсоново, а также частично Новоазовска
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Восстановительная бригада за полчаса провела все ремонтные работы. Фото: МинУиЭ ДНР

Восстановительная бригада за полчаса провела все ремонтные работы. Фото: МинУиЭ ДНР

Энергетики менее чем за полчаса вернули свет абонентам в двух селах и райцентре на юге Республики, обесточенных днем в результате обстрелов. Об этом сегодня сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

- В 15:13 на подстанции 110 кВ «Новоазовская» было отключено присоединение «Безыменное». Были обесточены 38 торговых предприятий, 1 школа, 1 детсад, 1446 бытовых абонентов - жителей сел Безыменное и Самсоново, а также частично Новоазовска, - проинформировала пресс-служба ведомства.

Восстановительная бригада в оперативном порядке выехала на место происшествия для оценки повреждений и ремонтных работ. В 15:40 силами сотрудников Приазовского РЭС были запитаны все 1446 бытовых абонентов, а также социальные объекты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В МЧС ЛНР напомнили жителям о правилах поведения при обстрелах

В ведомстве подсказали, как постараться уберечь свою жизнь в критической ситуации (подробнее)