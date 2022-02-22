Энергетики оперативно восстановили электроснабжение в райцентре и селах на юге ДНР, нарушенное обстрелами ВСУ

Восстановительная бригада за полчаса провела все ремонтные работы. Фото: МинУиЭ ДНР

Энергетики менее чем за полчаса вернули свет абонентам в двух селах и райцентре на юге Республики, обесточенных днем в результате обстрелов. Об этом сегодня сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

- В 15:13 на подстанции 110 кВ «Новоазовская» было отключено присоединение «Безыменное». Были обесточены 38 торговых предприятий, 1 школа, 1 детсад, 1446 бытовых абонентов - жителей сел Безыменное и Самсоново, а также частично Новоазовска, - проинформировала пресс-служба ведомства.

Восстановительная бригада в оперативном порядке выехала на место происшествия для оценки повреждений и ремонтных работ. В 15:40 силами сотрудников Приазовского РЭС были запитаны все 1446 бытовых абонентов, а также социальные объекты.

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