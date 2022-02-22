Как будут работать отделения банков ДНР и ЛНР в День защитника Отечества 23 февраля

В ДНР отделения банков 23 февраля будут работать до 16 часов. Фото: ЦРБ ДНР

В среду, 23 февраля, в День защитника Отечества отделения Государственного банка ЛНР будут работать в обычном режиме. Об этом сообщили в финучреждении.

- 23 февраля отделения банка работают в обычном графике, - говорится в сообщении.

Ранее в Госбанке объявили, что 23 февраля отделения работать не будут.

Определились с режимом работы в праздничный день и в Центральном республиканском банке ДНР.

- 23 февраля 2022 года банк работает с клиентами до 16:00, - сообщили в пресс-службе ЦРБ.

Такие решения банковских учреждений ДНР и ЛНР, вероятно, вызваны ажиотажем среди жителей, стремящихся снять с карточек больше чем обычно денег. А кому-то в эти дни только пришли пенсии и зарплаты. В банкоматы и отделения банков сейчас выстраиваются большие очереди.

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