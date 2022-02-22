Сотрудники МЧС ДНР круглосуточно дежурят на пунктах жизнеобеспечения

Спасатели помогают и вещи переносить. ФОТО: МЧС ДНР
Пункты развернуты на пяти международных КПП. Задействовано почти 200 спасателей, круглосуточно дежурят медики и психологи МЧС.
- Есть люди с тревожными и паническими состояниями. Для снижения уровня тревоги мы своевременно оказываем психологическую помощь и поддержку, - отметила психолог МЧС ДНР Анна Миронов.
С момента начала эвакуации (18 февраля), такую срочную психологическую помощь получили 45 человек.
В оказании помощи эвакуируемым жителям задействованы десятки сотрудниц спасательного ведомства, которые круглосуточно несут службу. Их дети размещены в одном из детских садов Республики, который недавно посетил Министр МЧС ДНР Алексей Кострубицкий. Он привез ребятам сладости и удостоверился, что они живут в комфортных условиях.
Напомним, что для уточнения вопросов, связанных с экстренной эвакуацией в МЧС ДНР работает «горячая линия» по телефонам: 342-69-99 и 071-342-69-99.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
За час в ДНР зафиксировали более 100 новых прилетов со стороны украинских войск
За это время были обстреляны шесть населенных пунктов Республики (подробнее)