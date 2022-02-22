Коронавирусом в ДНР заболели еще почти 1 700 жителей

Кроме того, врачи выявили за сутки 145 новых случаев пневмоний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики, за прошедшие сутки в стране были подтверждены 1 695 новых случаев заражения жителей коронавирусом.

- По результатам проведенных 4 304 лабораторных исследований вирус обнаружили у 1 662 человек, а у 33 пациентов на его присутствие в организме указывали симптомы, - рассказали в профильном ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что в это же время 786 человек полностью победили болезнь и выписались из медучреждений, а 6 пациентов не смогли ее перенести и скончались.

Кроме того, врачи выявили за сутки 145 новых случаев пневмоний, госпитализация потребовалась 82 людям. Всего на лечении в больницах сейчас находятся 1 257 пациентов с воспалением легких, из них 560 находятся на кислородной поддержке.

А если в целом, то с начала пандемии коронавирусом заболели уже 152 507 жителей ДНР. Из них 27 689 человек еще продолжают лечиться, 115 161 полностью выздоровели, а 9 657 скончались от осложнений.

Читайте также

Важные советы жителям ДНР и ЛНР: Каким должен быть «тревожный чемоданчик»

Самое главное - не забыть документы (подробнее)