Советник Главы ЛНР Марина Филиппова: «Россия доказала, что не бросила Донбасс»

Россия признала Республики Донбасса. Фото: МЧС ДНР

Из ДНР и ЛНР продолжает поступать реакция на признание Россией Республик Донбасса.

Советник Главы ЛНР Марина Филиппова заявила, что Россия признанием ЛНР и ДНР доказала, что не бросила Донбасс.

- Мы все не просто восемь лет, а гораздо дольше ждали этого момента, когда наконец-то мы стали действительно суверенным государством, нас признали. Теперь каждый понимает, не только тот, кто находится в этом зале, а каждый житель Республики, который пережил эти восемь тяжелых лет, ради чего это было сделано. Нас не оставили, нас не бросили, - отметила Филиппова.

Советник также добавила, что решение о признании ЛНР суверенным государством расставили все точки над «i».

Напомним, Россия приняла важное для Донбасса решение и признала ДНР и ЛНР. В Республиках сразу же отреагировали на такое важное решение – читайте здесь.

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