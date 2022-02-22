Денис Пушилин подписал закон о ратификации договора о дружбе между Россией и ДНР

Сегодня в Донецкой и Луганской Народных Республиках депутаты Народных Советов ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республиками Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал закон «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной Республикой». Закон уже опубликован на сайте парламента Республики и вступил в силу.

- Ратифицировать Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, подписанный в городе Москве 21 февраля 2022 года, - говорится в тексте закона.

Напомним, сегодня в Донецкой и Луганской Народных Республиках депутаты Народных Советов ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республиками.

Сообщается, что за это решение проголосовали депутаты Народных Советов.

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