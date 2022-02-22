Парламент ДНР соберется на чрезвычайное пленарное заседание

Вопрос о ратификации будет рассмотрен в кратчайшие сроки. Фото: сайт Главы ДНР

Во вторник, 22 февраля Народный Совет Донецкой Народной Республики соберется на чрезвычайное пленарное заседание. Депутаты планируют рассмотреть законопроект про ратификацию Договора о дружбе с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

- Вчера Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. Согласно Конституции нашего государства, он подлежит ратификации Народным Советом - именно этот вопрос сегодня в 11:00 будет рассмотрен в ходе чрезвычайного пленарного заседания парламента, - сказано в сообщении.

В парламенте отметили, что это первый и ключевой документ в истории молодого государства. В то время, как Украина отказалась от выполнения Минских соглашений и пошла на серьезное усугубление конфликта, признание Республики и установление прямого сотрудничества с Россией становится не просто архиважным, а жизненно необходимым решением.

- Вопрос о ратификации будет рассмотрен в кратчайшие сроки, - заверили в Народном Совете ДНР.

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