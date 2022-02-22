От коронавируса в ЛНР за три дня умерли 17 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

От коронавируса в ЛНР за три дня умерли 17 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- С начала пандемии в Республике медики зарегистрировали 3 272 случая смерти пациентов, у которых диагностирован COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус всего 21 318 человек.

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

Медики настоятельно рекомендуют: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. Помните, вакцинация - самый надежный способ защитить себя и своих близких. У привитых, даже если заразятся, заболевание протекает легче.

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