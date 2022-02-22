ДНР и ЛНР предоставили России право создавать военные базы на своих территориях

Присутствие российских воинских формирований необходимо для поддержания мира в регионе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкая и Луганская Народная Республики предоставили России право строительства и использования военной инфраструктуры и военных баз на своей территории. Это предусмотрено договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией, ДНР и ЛНР.

- В целях обеспечения безопасности договаривающихся сторон, а также мира и стабильности каждая из договаривающихся сторон будет предоставлять другой договаривающейся стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории, - говорится в тексте документа.

Кроме того, планируется также, что стороны заключат отдельные соглашения о военном партнерстве и зафиксируют обязательства оказывать друг другу помощь на случай, если одна из сторон станет объектом нападения.

Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Он поручил Вооруженным силам РФ обеспечить поддержание мира в регионе, а Министерству иностранных дел - провести с Донецком и Луганском соответствующие переговоры про установление дипломатических отношений между государствами.

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