Преступления против Донбасса не могли остаться безнаказанными- донецкий политолог Дмитрий Кузьменко

Республики давно ждут признания РФ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Заявления Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о признании Республик Россией как независимых государств назрело давно.

Эксперт «КП» донецкий политолог Дмитрий Кузьменко высказал свое мнение.

- В данной ситуации обращает на себя внимание заявление украинских властей, якобы Киев не нападал на Донбасс, не посылал диверсантов и не обстреливал территории России или КПП на границе, - говорит политолог. - Вспоминается старый анекдот про двух хуторян с западной Украины, которые желают всякого зла «москалям», а на вопрос об ответной реакции, о возмездии удивляются: «А нас за что?!».

Все годы (почти восемь лет) войны власти Украины обещали зачистить Донбасс, вернуть землю и наказать тех, кого считали врагами народа – в узко этническом смысле слова.

Боевики, террористы, «сепары» - каких только прозвищ нам не придумывали. А многочисленные игрища с нацисткой символикой, избиения и аресты несогласных, воровство солдат с передовой и аресты мирных жителей, в которых подозревали пособников сепаратистов? А пленные из ДНР и ЛНР, которые возвращались по обмену с явными следами пыток?

И вот, когда так близок час дать ответ за все, делают изумленные глаза – так мы же не нападали, не стреляли и не взрывали! Угу, разбитые окраины Донецка и Горловки, каждодневно расстреливаемые поселки в серой зоне – это опять «сепары сами себя обстреливают»?

Ну и последняя капля – отказ созвать Трехстороннюю контактную группу с разумной повесткой дня, т.е. не для видимости переговоров, а для реального поиска компромисса.

Зато открытое превращение в колонию США и позиционирование себя как передовой отряд борьбы с Россией. Получение летального оружия и миллиардов долларов на войну. Да еще и развертывание военной миссии ЕС на Украине – где это прописано в Минских соглашениях? Преступления против Донбасса не могли остаться безнаказанными.

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