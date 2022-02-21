Погода в Донецке: 22 февраля будет облачно и 10 градуса тепла

В Донецке будет облачно, без осадков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

22 февраля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет облачно, без осадков. Вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха утром 0…+1 градус, днем +8…+10 градусов и вечером +6…+7 градусов. Южный ветер будет дуть скоростью от 3 до 6 м/с. Порывами до 10 м/с.

В это день Православная церковь почитает память преподобного Николая Исповедника, игумена Студийского, который жил в IX веке. В народе дата получила название Никола Студеный. Практически каждый год в этот февральский день крепчал мороз. Считалось, если иней на Николу – к хорошему урожаю. Лес почернел – к оттепели. Если ветки ели к низу сгибаются – будет снег, вверх подняты – к ясной погоде.

По прогнозам синоптиков 23 февраля будет небольшой дождь. Температура ночью и утром +5…+6 градусов. Днем +8…+10 градусов.

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