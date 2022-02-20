Как при получении паспорта ДНР пройти собеседование в УБОП МВД Республики

С вероятностью почти 100 процентов проверку в УБОП проходят молодые люди, кто в пакете документов на паспорт ДНР подавал ID-паспорт Украины Фото: Дмитрий СТЕШИН

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова разъяснила процедуру прохождения собеседования в Управлении по борьбе с организованной преступностью (УБОП) МВД Республики.

- Собеседование в УБОП – один из видов проверочных мероприятий в рамках получения паспорта ДНР. Эта процедура окутана тайнами, домыслами, сплетнями и слухами. Постараюсь ответить на те вопросы, на которые знаю ответ, - пояснила Анастасия Селиванова.

КТО ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ ПРОВЕРКУ

Собеседование в УБОП проходит уже после подачи документов на паспорт ДНР. Проходят собеседование не все.

- Думаю, категории лиц, которые в обязательном порядке должны проходить проверку, установлены внутренними закрытыми приказами МВД ДНР. Лично я понимаю, почему они закрытые. Поэтому однозначного ответа на этот вопрос нет, - отметила депутат.

С вероятностью 99,9% проверку проходят те, кто в пакете документов на паспорт ДНР подавал ID-паспорт Украины. Причины могут быть разные, но Анастасия Селиванова видит как минимум две.

- Украина – вражеское государство для ДНР. Проверить подлинность ID-паспорта Украины в ДНР нельзя, - уточняет она.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

- Часто слышу возмущение: «А мне никто не сказал, что надо проходить проверку!» Действительно, пока такой системы оповещения нет, - говорит депутат.

Она советует через 2-3 месяца после сдачи документов на паспорт снова обратиться в Миграционную службу. Сотрудники проверят статус вашего паспорта и скажут, нужно вам проходить проверку в УБОП или нет.

Проверка в УБОП проходит в одном единственном месте по адресу: Донецк, улица Челюскинцев, д. 190 (ориентир: трамвайные пути между проспектами Ватутина и Мира).

- Сразу пройти собеседование не получится – нужно записаться в очередь. Запись проходит только лично по пятницам с 9:00 до 15:00. Желательно прийти пораньше, - советует Анастасия Селиванова.

Сама проверка проходит тоже в пятницу с 9:00 до 15:00. Очень важно не опоздать в назначенное время! В противном случае вас не примут, и придется заново записываться в очередь.

В ходе собеседования вы заполните анкету, и у вас примут документы.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ВЗЯТЬ С СОБОЙ

Что нужно взять с собой на проверку в УБОП:

- Документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта с выпиской, адресная справка). Оригинал + копия всех страниц.

- Трудовую книжку (оригинал + копия всех страниц). Если у вас не одна трудовая книжка - оригиналы и копии всех трудовых книжек. Если на предприятии вам не выдают трудовую книжку, можно предоставить копии всех страниц трудовой, заверенной руководителем предприятия или начальником отдела кадров. У данной копии нет срока действия.

- Справку с места работы. Срок действия - 30 дней.

- Удостоверение, если имеется (оригинал): служебное удостоверение, удостоверение на постоянное проживание (УПП), временное удостоверение личности, выданное при замене паспорта ДНР (ВУЛ).

- Военный билет (оригинал).

- Копию свидетельства о рождении (если год рождения 1999 и моложе).

- Автобиографию, написанную от руки. В интернете много примеров автобиографий. Помимо основной информации обязательно отразите места работы (период, название предприятия), даты и причины выезда на территорию Украины. Автобиографию напишите дома накануне собеседования, в спокойной обстановке, чтобы ничего не забыть. Если сотрудникам УБОП потребуется дополнительная информация из вашей биографии, на месте автобиографию можно будет дополнить или переписать.

После собеседования в УБОП вам остается ждать решения.

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