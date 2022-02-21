В ДНР в связи с обстрелом перекрыта трасса Горловка-Ясиноватая

Движение перекрыто
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В Донецкой Народной Республике в связи с обстрелом перекрыта трасса Горловка-Ясиноватая. Об этом в своем Телеграм-канале написал градоначальник Горловки Иван Приходько.
- Прошу корректировать маршрут, - обратился к жителям Иван Приходько.
Ранее он сообщил, что украинским обстрелом повреждены жилые дома и одна из школ города.
- Ж/м Строитель. Ул. Казарцева, 9 - возле дома прилет. Рядом находится 47 школа. Пострадало остекление школы, - написал мэр.
Украина усилила обстрелы Донбасса 17 февраля. Ежедневно по территории ДНР и ЛНР летят сотни и сотни снарядов. Киев предпринимает провокации и активизирует диверсионную деятельность.
Сегодня Главы Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к Президенту РФ с просьбой признать территории Республик Донбасса в качестве суверенных и независимых государств. Парламенты ДНР и ЛНР поддержали призыв к Президенту.
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