В ДНР в связи с обстрелом перекрыта трасса Горловка-Ясиноватая

Движение перекрыто Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике в связи с обстрелом перекрыта трасса Горловка-Ясиноватая. Об этом в своем Телеграм-канале написал градоначальник Горловки Иван Приходько.

- Прошу корректировать маршрут, - обратился к жителям Иван Приходько.

Ранее он сообщил, что украинским обстрелом повреждены жилые дома и одна из школ города.

- Ж/м Строитель. Ул. Казарцева, 9 - возле дома прилет. Рядом находится 47 школа. Пострадало остекление школы, - написал мэр.

Украина усилила обстрелы Донбасса 17 февраля. Ежедневно по территории ДНР и ЛНР летят сотни и сотни снарядов. Киев предпринимает провокации и активизирует диверсионную деятельность.

Сегодня Главы Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к Президенту РФ с просьбой признать территории Республик Донбасса в качестве суверенных и независимых государств. Парламенты ДНР и ЛНР поддержали призыв к Президенту.

Читайте также

Парламенты ДНР и ЛНР поддержали призыв к Президенту России Владимиру Путину о признании республик

Главы Народных Советов просят признать территории Донбасса в качестве суверенных и независимых государств (подробнее)