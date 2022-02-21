Дарья Морозова: На фоне заявлений о геноциде в Донбассе у Киева началась агония

Дарья Морозова уверена, что суд над преступниками свершится. Фото: ombudsman-dnr.ru

Украина панически боится ответственности за события 2014-2015 годов в Донбассе. Киев любыми способами пытается скрыть уродливую правду о конфликте в регионе. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Правду о беспощадных расправах ВСУ и нацбатов над гражданским населением. О массовых убийствах женщин, стариков и детей. О казнях за инакомыслие. О грабежах, пытках и жестоком насилии, - сказала Морозова.

Она напомнила, что свыше 9 тысяч жителей Республик Донбасса были жестоко убиты в ходе карательной операции Киева. И это только официальные данные.

После того как Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об обнаружении массовых безымянных захоронений жертв украинской агрессии в Донбассе, украинское телевидение взорвалось «разоблачительной сенсацией». Мол, не существует никаких стихийных захоронений.

- Появление подобных инсинуаций говорит лишь об одном – у киевских властей агония. Это значит, что они напуганы, а мы движемся в верном направлении. Суд неизбежно свершится, - подчеркнула омбудсмен ДНР.

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