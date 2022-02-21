Главы ДНР и ЛНР обратились к Президенту РФ с просьбой о признании Республик Донбасса

Денис Пушилин и Леонид Пасечник (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой признать Республики и рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусматривающем сотрудничество в сфере обороны.

- От имени всего народа ДНР просим Вас признать ДНР, как независимое, демократическое, правовое, социальное государство. Также просим рассмотреть заключение договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и РФ, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны, - заявил Пушилин.

Аналогичная просьба поступила и от Леонида Пасечника.

- Есть информация о подготовке Киева к полномасштабному наступлению на Донбасс. Признание Россией ЛНР позволит избежать массовой гибели жителей республики, 300 тысяч из которых - граждане России, - отметил Глава ЛНР.

Обращение Главы ДНР и Главы ДНР показали в эфире федеральных каналов России.

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