В подконтрольной ВСУ Попасной националисты изнасиловали 13-летнюю жительницу

В Генпрокуратуре накоплено много материалов о преступлениях украинских боевиков против мирного населения Донбасса. Фото: ГП ЛНР

На «горячую линию» Генеральной прокуратуры ЛНР поступило сообщение от жительницы подконтрольного ВСУ города Попасная об изнасиловании ее несовершеннолетней дочери.

- Заявительница рассказала, что ее дочь 2008 года рождения изнасиловали боевики из националистического формирования. Женщина уточнила, что девочка возвращалась с занятий в школе искусств, когда двое мужчин схватили ее, затащили в автомобиль темного цвета, где изнасиловали, - рассказали подробности в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

Все жалобы жительницы в местные правоохранительные органы остаются без рассмотрений.

- По данному факту Генеральной прокуратурой Республики ведется проверка. В целях безопасности личные данные заявительницы не сообщаем, - подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что вся информация, поступающая в Генеральную прокуратуру по «горячей линии», тщательно фиксируется и проверяется. При необходимости передается в компетентные министерства и ведомства.

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