Дарья Морозова: Фейки от украинского омбудсмена способствуют разжиганию конфликта в Донбассе

Дарья Морозова отметила, что самопиар украинского омбудсмена совершенно неуместен. Фото: ombudsman-dnr.ru

Вместо принятия должных мер реагирования в критической ситуации с правами человека на Украине, украинский омбудсмен Людмила Денисова продолжает заниматься распространением фейков о Республиках Донбасса. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Сначала Денисова транслировала дезинформацию о том, что наши граждане, выезжающие в эвакуацию, сутками живут без воды и пищи. Теперь она из Киева увидела «облавы» в наших городах в связи с мобилизацией. А также утверждает, что в ДНР и ЛНР призыву подлежат даже дети. Учитывая, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека уже не раз компрометировала себя ложными заявлениями по Донбассу, ожидаем новые удивительные истории из серии «они едят котят», - подчеркнула Морозова.

Она отметила, что Денисова просто не понимает, какую ответственность должен нести правозащитник за каждое сказанное слово. Особенно принимая во внимание обстановку с безопасностью в стране. Подобный самопиар сейчас не только неуместен, но и способствует разжиганию ненависти и конфликта в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омбудсмен ДНР о ситуации в Донбассе: Речь идет о целенаправленном уничтожении мирного населения

Дарья Морозова заявила, что ситуации с безопасностью в Республике усугубляется каждый день (подробнее)