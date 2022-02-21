НМ ЛНР: Об агрессивных планах Киева свидетельствуют заявления украинского руководства о возвращении под контроль Украины территории Республик по хорватскому сценарию

ВСУ активизировались в Донбассе. Фото: Фейсбук

Киев планомерно осуществляет шаги, неизбежно ведущие к неминуемой активизации боевых действий на Донбассе, которые стали наиболее явно проявляться со второй половины 2021 года. Об этом заявил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Об агрессивных планах Киева свидетельствуют заявления украинского руководства о возвращении под контроль Украины территории Республик по хорватскому сценарию - за счет внезапной широкомасштабной наступательной операции при поддержке Запада, - заявил Филипоненко.

Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР добавил, самоустранение Киева от любых переговоров по вопросам выполнения Минских соглашений, активизация боевой подготовки личного состава ВСУ; поставка Украине вооружения странами Запада и ряд других фактов также говорят об агрессивных планах Киева.

- Закономерный вывод из последовательных действий военно-политического руководства Украины заключается в неминуемом кровопролитии по вине украинской стороны в угоду ожиданий и запроса внешних управленцев, - сказал Иван Филипоненко.

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