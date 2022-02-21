В Луганске Центр админуслуг временно приостановил прием документов на предоставление услуг

ЦАУ приостановил прием документов. Фото: АГ Луганска

Центр административных услуг Луганска временно приостановил прием документов для предоставления админуслуг населению. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

- Центр административных услуг Луганска с 21 февраля по вопросам предоставления административных услуг работает в режиме выдачи готовых документов. Прием документов по вопросам предоставления административных услуг временно приостановлен, - говорится в сообщении.

Там добавили, что прием граждан по вопросам приобретения гражданства Российской Федерации и получения справок с места жительства осуществляется в штатном режиме.

Центр административных услуг Луганска располагается по адресу: улица Коцюбинского, 14. За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: (0642) 58-19-66, 58-19-76, 58-10-24.

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