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Политика21 февраля 2022 4:45

На окраине Луганска при обстреле ВСУ получили повреждения три жилых дома

Под гранатометный обстрел попал поселок Красный Яр
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По пригороду Луганска стреляли из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9. Фото: ГШ ВСУ

По пригороду Луганска стреляли из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9. Фото: ГШ ВСУ

Сегодня, 21 февраля, три жилых дома получили повреждения в результате обстрела со стороны киевских силовиков входящего в состав Луганска поселка Красный Яр. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По предварительной информации, повреждено три жилых дома. Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется, - говорится в сообщении.

Огонь по Красному Яру велся из района железнодорожной станции Кондрашевская Новая в Станице Луганской. Применялись станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 и стрелковое оружие.

В течение суток 20 февраля киевские силовики нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР 63 раза, 19 февраля - 49 раз, 18 февраля - 31 раз, 17 февраля - 29 раз.

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