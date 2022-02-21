Народная милиция ЛНР заявила о подготовке «майдана» против Зеленского

Зеленскому готовят госпереворот. Фото: ОПУ

Украинская оппозиция во главе с экс-президентом страны Петром Порошенко готовит действующему президенту Владимиру Зеленскому «майдан» с государственным переворотом. На это Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что основными тезисами, используемыми оппозицией, являются невыполнение предвыборных обещаний Зеленского закончить войну в Донбассе в течение года; отсутствие даже формального подхода к работе по достижению мира.

Кроме того, Зеленского обвиняют в том, что он «развяжет войну с Россией, что приведет к экономическому, политическому кризису и краху украинской государственности».

Тем временем, в Киеве сформировано подразделение спецназначения с задачей обеспечения общественного порядка.

- В это подразделение поставлено огнестрельное оружие и спецсредства для разгона массовых акций. До личного состава доводится информация о деструктивной деятельности Порошенко, выделившего на «майдан» свыше 500 тысяч долларов, - сообщил Филипоненко.

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