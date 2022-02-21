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Политика21 февраля 2022 8:28

Известный командир ополчения Виталий Киселев: Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов так и не вывез свою мать из прифронтового Луганска

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «Комсомолке», что один из соратников президента Зеленского сумел получить паспорт гражданина ЛНР
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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Данилов (слева) сопровождает президента Зеленского почти во всех поездках в Донбасс. Фото: ОПУ

Данилов (слева) сопровождает президента Зеленского почти во всех поездках в Донбасс. Фото: ОПУ

Известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь», рассказал «Комсомолке», что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов так и не вывез свою мать из прифронтового Луганска, которому сейчас угрожают обстрелы со стороны ВСУ. Зато «подсуетился» с получением паспорта гражданина ЛНР, чтобы продать квартиру в центре столицы Республики.

- В прессе уже рассказывали о том, что этот персонаж бросил на произвол судьбы в Луганске свою мать. Фактически на попечение Республики. С которой воюет, - говорит Виталий Киселев.

Но даже после того, как громкая история разлетелась по миру, Данилов так и не сделал ровным счетом ничего, чтобы забрать мать к себе.

- Хотя трепался об этом везде. Она так и живет в своей квартире. И уезжать из нее не собирается. Мол, лучше здесь, чем там. Данилов болтун и двуличное ничтожество, для которого деньги дороже родной матери, - подчеркивает известный командир ополчения.

Удивительно - ярый противник республик Донбасса, сторонник решения конфликта военным путем и «зачистки» местных жителей сумел в 2018 году оформить паспорт гражданина ЛНР. Чтобы продать квартиру в центре Луганска.

- За несколько пачек резаной бумаги суетился. А за мать родную – нет. Потом еще и согласился на должность в СНБО (с 2019 года) – со всеми последствиями. Одно из которых – измена Родине. Получил паспорт Республики, потом пошел против ЛНР, - отмечает Виталий Киселев.

Данилов в 2018 году оформил паспорт гражданина ЛНР, чтобы продать квартиру в центре Луганска. Фото: ГТРК ЛНР

Данилов в 2018 году оформил паспорт гражданина ЛНР, чтобы продать квартиру в центре Луганска. Фото: ГТРК ЛНР

Он также напоминает о предприятиях Данилова на территории ЛНР, которые работают, приносят ему доход и платят налоги в бюджет Республики. Эти фирмы оформлены на подставных лиц.

Сам же Данилов преспокойно чувствует себя в кресле секретаря СНБО, прикрываясь покровительством «гаранта» Зеленского. Таковы нравы, царящие в рядах верхушки киевской хунты. Воистину, двуличие правит многострадальной Украиной!

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