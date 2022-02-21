В ЛНР прибыли больше 400 добровольцев из России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В этом месяце Народная милиция ЛНР приняла в свои ряды больше 400 добровольцев из России. Об этом сообщило оборонное ведомство.

- Также прибывают добровольцы из республик бывшего СССР, - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в связи с угрозой нападения Украины на Республики Донбасса в соединениях Народной милиции повысилась интенсивность боевой подготовки, а также значительно увеличилось количество практических занятий по стрельбе и вождению, отрабатываются действия по ведению обороны.

- В связи с объявлением всеобщей мобилизации формируются дополнительные подразделения второго эшелона обороны Республики. Утверждена программа боевой подготовки, материально-технического обеспечения подразделений мобилизационного резерва, - добавили в Народной милиции.

Взялись за оружие и бывшие военнослужащие, имеющие боевой опыт в 2014-2015 годов.

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