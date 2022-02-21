Украинские военные целенаправленно обстреляли гранатами жилой дом в ЛНР

В НМ ЛНР заявили, что украинские военные целенаправленно обстреляли гранатами жилой дом

Киевские силовики целенаправленно открыли огонь по жилому дому в районе памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Здание одно из немногих здесь двухэтажное и целью, по всей видимости, было снести второй этаж, возможно, прикрывая это тем фактом, что они (ВСУ) воспринимали его как возможный наблюдательный пункт, - уточнил Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства добавил, что в дом попали, предположительно, три гранаты: кумулятивная и две фугасных.

Строение уже подвергалось обстрелам раньше. После повреждений 2014 года дом был восстановлен, однако сейчас снова приведен в нефункциональное состояние

Филипоненко отметил, что украинская сторона провоцирует подразделения Народной милиции на ответный огонь, чтобы таким образом активизировать собственные усилия по нарушению режима прекращения огня и поражению территории ЛНР.

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