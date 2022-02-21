В ЛНР объявили о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет

В республиках Донбасса проводится мобилизация. Фото: АГ ДНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому мужчины старше 55 лет могут быть добровольно призваны на военную службу.

- Внести изменение в указ главы Луганской Народной Республики от 19.02.2022 № УГ-98/22 «Об объявлении мобилизации и применении некоторых мер, направленных на обеспечение режима военного положения, введенного на территории Луганской народной Республики», дополнив пункт 2 абзацем следующего содержания: «Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке», - говорится в документе.

Указ вступил в силу 21 февраля.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник призвал всех земляков, способных держать оружие, прибыть в военкоматы и встать на защиту Республики.

Напомним, согласно указу об общей мобилизации в ЛНР призыву на воинскую службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. Документом установлен запрет на выезд лиц данной категории за пределы Республики.

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