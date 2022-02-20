Как проходит мобилизация в ДНР: фоторепортаж

В ДНР проходит мобилизация
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В Донецкой Народной Республике 19 февраля указом Главы ДНР Дениса Пушилина объявлена мобилизация.
- Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей, - заявил Денис Пушилин.
Добровольцы всех возрастов стремятся вступить в ряды Народной милиции.
В ДНР проходит мобилизация
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В ДНР проходит мобилизация
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В ДНР проходит мобилизация
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В ДНР проходит мобилизация
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В ДНР проходит мобилизация
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В ДНР проходит мобилизация
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В ДНР проходит мобилизация
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В ДНР проходит мобилизация
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В ДНР проходит мобилизация
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В ДНР проходит мобилизация
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В ДНР проходит мобилизация
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В ДНР проходит мобилизация
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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