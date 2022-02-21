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Происшествия21 февраля 2022 6:27

Слухам вопреки: В ДНР не было фактов мародерства и случаев хищения имущества эвакуированных жителей

Криминогенная обстановка под контролем сотрудников органов внутренних дел
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Если вы стали жертвой или свидетелем преступления, незамедлительно сообщайте об этом. Фото: МВД ДНР

Если вы стали жертвой или свидетелем преступления, незамедлительно сообщайте об этом. Фото: МВД ДНР

В соцсетях появились слухи о том, что якобы на территории Республики неизвестные разворовывают имущество жителей, экстренно эвакуированных. В МВД ДНР «КП» сообщили, что за весь период фактов мародерства не зарегистрировано, равно как не выявлено случаев хищения.

- В указанный период наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений и правонарушений, - подчеркнули в главке. - Криминогенная обстановка на территории ДНР полностью контролируется сотрудниками полиции. Бесперебойно работает линия 102, патрули несут службу в усиленном режиме. Сотрудники ГСВО также в полной мере обеспечивают сохранность имущества граждан, предприятий и организаций.

Если вы стали жертвой или свидетелем преступления, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 или обращайтесь в ближайший отдел полиции.

В случае обнаружения потенциально опасных предметов незамедлительно сообщите об этом правоохранителями или сотрудникам МЧС по телефонам 102 и 101 и ни в коем случае не пытайтесь трогать, перемещать или засыпать землей опасную находку.

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