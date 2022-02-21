Родители стараются не оставлять одних своих детей, но ситуации бывают разные Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В пяти районах Донецка открыты пункты, где родители могут временно разместить своих детей. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

- Если по каким-либо причинам вам не с кем оставить своего ребёнка дома, вы можете привести его в пункты временного размещения, - говорится в сообщении.

Пункты расположены по адресам:

- Буденновский район: ул. 230 стрелковой дивизии, 7 (школа №135); ул. 230 стрелковой дивизии 35-А (детский сад №141).

- Ворошиловский район: бул. Пушкина, 6 (школа №1); ул. 50 лет СССР, 95 (детский сад №327).

- Калининский район: ул. Калужская, 32-А (лицей №12); ул. Овнатаняна, 46 (детский сад №212).

- Ленинский район: ул. Кирова, 39 (школа №44) ; ул. Ионова, 3 (детский сад №6).

- Пролетарский район: ул. Раздольная, 10-А (школа №125); ул. Раздольная, 18-А (детский сад №302).

Отмечается, что организация питания в пунктах временного размещения не предусмотрена.

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