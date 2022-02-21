Украинская армия за минувшие сутки обстреляла в ЛНР 24 населенных пункта

ВСУ стали использовать крупнокалиберную артиллерию. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Киевские силовики 63 раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подверглись районы Золотого-5, Славяносербска, сел Сокольники, Нижнее Лозовое, Раевка, Обозное, Веселогоровка, Христовое, Желобок, Санжаровка, Желтое, Веселая Гора, Калиновка, Логвиново, Пионерское, Приветное, Знаменка, поселки городского типа Донецкий, Калиново, Фрунзе, поселки Молодежное, Березовское и Голубовское.

Огонь велся из 152-мм и 122-мм артиллерийских орудий, 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Жертвами обстрелов стали два мирных жителя села Пионерское. Трое жителей ЛНР ранены.

В течение суток 19 февраля ВСУ обстреляли ЛНР 49 раз, 18 февраля - 31 раз, 17 февраля - 29 раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранены три мирных жителя, повреждены дома: В ЛНР рассказали о последствиях ночного обстрела Республики

Обстановка на линии боевого соприкосновения за прошедшие часы значительно обострилась (подробнее)