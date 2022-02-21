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Политика20 февраля 2022 23:24

Для эвакуации жителей ЛНР в Россию 21 февраля запланирована отправка двух поездов

Из Луганска поезда будут отправлены в 12:00 и 16:00
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сотни жителей ЛНР имеют возможность выехать поездом в Россию. Фото: ЛИЦ

Сотни жителей ЛНР имеют возможность выехать поездом в Россию. Фото: ЛИЦ

Отправление поездов с эвакуируемыми в РФ жителями ЛНР с луганского железнодорожного вокзала 21 февраля запланировано на 12:00 и 16:00. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Республики.

- 21 февраля отправление эвакуационных поездов с ж/д вокзала в 12:00 и 16:00. Для посадки прибыть за два часа до отправления, - говорится в сообщении.

На железнодорожном вокзале всем эвакуируемым круглосуточно выдаются по 1 тысяче рублей финансовой помощи.

Напомним, что пассажирский поезд с эвакуируемыми жителями ЛНР впервые отправился из Луганска 19 февраля в 16:00 и прибыл в Воронеж утром 20 февраля.

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Финансовая помощь выплачивается на пунктах выдачи в Краснодоне, Свердловске, Антраците и на железнодорожном вокзале Луганска (подробнее)